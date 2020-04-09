Instagram'da akustik konser
Birkan Nasuhoğlu ve Nova Norda “World Akustik Konserleri” kapsamında Instagram canlı yayınında
Yapı Kredi bomontiada, Worldcard sponsorluğunda düzenlediği World Akustik Konserleri serisine Instagram’da canlı yayın üzerinden devam ediyor.
Yedinci Ev grubundan tanınan, “Sevsene Beni”, “Kalbim Seni Arıyor” ve “Sarhoşum” gibi şarkıların mimarı Birkan Nasuhoğlu ile Electro Pop ve Hip Hop türlerini harmanlayan rengarenk kişiliği ile Nova Norda, Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabı üzerinden konser verecek.
Birkan Nasuhoğlu akustik gitarıyla, Nova Norda ise klavyesiyle 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında (@yapikredibomontiada) olacak.
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