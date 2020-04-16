İşine gelmeyince ‘terör’

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki ikametine ve ikametinin hemen yanında bulunan vakıf arazisine kanuna aykırı olarak yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmasına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Özel, söz konusu araziye birçok noktadan görünen bir duvar örüldüğü ve jiletli teller çekildiğini, Boğaziçi Yasası’na aykırı bu düzenlemelerin 13 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldığını anımsattı.

Altun’un “makamının nüfuzunu kullanmaktan çekinmediğini” belirten Özel, “Birden fazla geliri bulunan bir Cumhurbaşkanlığı bürokratı, vatandaşlarımızın açlık ile koronavirüs arasında sıkıştığı bir dönemde kanunları çiğnemekle meşguldür. Çok sayıda ihale ertelenirken 8 Nisan günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Altun’un ikametinin yanı başındaki arazi için kiralama ihalesini iptal etmemesi de dikkat çekicidir. Vatandaşların çivi dahi çakamadığı bir bölgede, bir Cumhurbaşkanlığı bürokratının kanuna aykırı işlem yapması kabul edilemez” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın apar topar soruşturma başlattığını ve haberin “terör örgütlerine hedef gösterme” suçu kapsamına sokulmak istendiğini belirten Özel, şöyle devam etti: “Bu, yürütme organının ‘haber’ ve ‘terör’ kavramlarını nasıl iç içe gördüğünü, işine gelmeyen haberleri ‘terör’ kapsamına sokmak için her türlü bahaneyi kullanma isteğini en üst perdeden kanıtlamaktadır. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına, adeta kanun dışılığa geçit vermekte ve kamunun haber alma hakkına saldırmaktadır.”

Özel, konuyu TBMM gündemine taşıdığını, Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan izahat beklediklerini açıkladı.

SAATSİZ İHALE

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Altun’un dokunulmazlığı olan bir alana müdahale ederek kendi bahçesi olarak kullanmasının doğru olmadığına dikkat çekti. Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Özkoç, şunları söyledi: “Ben size bir belge göstereyim. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü kira ihale ilanı. Bu kira ilanında kiraya çıkacak bütün taşınmazlar sıralamış. Geçici teminat bedelleri, ihale tarihi ve ihale saati var. Bütün bu ihale saatleri hepsinde yazılı. Bir tek yalnızca Fahrettin Altun’un kendi bahçesine kattığı devlete ait arazinin saati belli değil. Başkası girmesin, o alanı o kullansın diye. Kendisi alsın diye.”

İBB CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ DOĞAN SUBAŞI: YARIM GÜNDE SÖZLEŞME YAPMAK VAHİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Fahrettin Altun’a tepki gösterdi. Subaşı, “Boğaziçi öngörünümünde yeşil alana izinsiz yapı yapmak, vahim. Yarım gün içinde kira sözleşmesi, noter onayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yazısıyla İBB’ye başvuru yapabilmek çok vahim. Bunlar suç oluşturuyor diyenlere terör soruşturması açmak, süper vahim. ‘İletişimi’ yanlış yönetiyorsunuz sayın başkan” açıklamasını yaptı.

Yasalara göre izinsiz çivi çakılması bile yasak olan Kuzguncuk’taki evinin bitişiğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait arazide yasalara aykırı olarak pergola ve şömine yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kira sözleşmesi yapılmadan önce arazi üzerinde bahçe düzenlemesi yapıldığı kabul edildi. Altun’un avukatı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesi yapılan diğer 35 adet taşınmaz ile birlikte hazırlık ve ilanını 23.03.2020 tarihinde, ihalesini de 08.04.2020 tarihinde yaptığı Üsküdar ilçesinde yer alan 241.07 m2 sahalı bir arsa için yapılan arsa kiralama ihalesine, müvekkil, temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi vermiş ve akabinde ihale uhdesinde kalmıştır” denildi.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ile Altun arasında sözleşmenin 13 Nisan’da imzalandığı belirtilen açıklamada, “Arsa üzerinde bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzaladığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir” denildi. Açıklamada, arazide yıkım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullandığı, CHP tarafından yapılan suç duyurusunun “siyasi şov” olduğu belirtilerek gazetemiz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ilgili il meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Eski RTÜK üyesi gazeteci Faruk Bildirici Altun’un açıklamayı kişisel sosyal medya hesabı yerine İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmasına tepki gösterdi. Bildirici “Fahrettin Altun, devlet işleriyle ilgili açıklamalarını kişisel hesabından yapıyordu. Şimdi de kişisel sorununa ilişkin avukatının açıklamasını devlet hesabından duyurmuş! İletişim hatası değilse devlet gücünü ardına almaktır bu” diye yazdı.

PERGOLACIĞI NİYE SÖKTÜN?

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Altun’un avukatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Paşam çok haklı. Kanunun izinsiz çivi çakmayı yasakladığı bir yerde birileri gibi gökdelen dikmemiş ya yapa yapa bir pergolacık yapmış. Kira sözleşmesi 13.4.2020. İhalenin alınmış olması çivi çakmaya izin veriyor mu? Pergolacığı neden söktünüz öyleyse? Daha çay içecektiniz oysa ki...” dedi.

Söz konusu arsaya ilişkin ihalenin olduğu 8 Nisan’da yapılan ihale listesini de paylaşan Kaftancıoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne seslenerek “Resmi sayfanızdan ulaştığım bilgilere dayanarak; Aynı gün ve saatte yapılan 36 ihaleden sadece 1’inin 10 yıllığına kiralanmasını şahsımın hüsnü kuruntusu olarak kabul ediyor geçiyorum. 13. 16. ve sair maddelere uymamış kiracınıza dair yaptırımınız olacak mı” diye sordu.

Kaftancıoğlu’nun bahsettiği 13. ve 16. madde kira ihale ilanında yer alıyor. 13. maddede taşınmazlarda her türlü tadilat ve onarım masraflarının ve gerekli izinlerin alınmasının kiracıya ait olduğu ve her aşamada mal sahibine yazılı olarak bilgi verilmesi gerektiği belirtiliyor.