30 Nisan 2020 Perşembe, 20:31

İşkencecinin Gölgesi; spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan ve bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe’un Yeni Güneş Kitabı adlı serisinin ilk kitabı.

Günümüzden yüz binlerce yıl sonrası. Ancak öyle bir gelecek ki geçmişten farkı yok. Bugüne ait kültür ve olaylar artık bir anı bile değil. Gezegen, beklenmedik ve gizemli biçimlerde değişimler geçirmiş. Güneş’in ömrünün sonu gelmiş, sönmekte.

İşkencecinin Gölgesi; Urth adlı gezegende, İşkenceciler Loncası’nın bir çırağıyken kurbanına merhamet ederek mesleki günahların en büyüğünü işleyen genç Severian’ın sürgüne gönderilmesiyle başlıyor.

Büyünün ve bilimin iç içe geçtiği gizemlerle dolu bir yolculukta tarih ile gelecek, yalan ile gerçek birbirine karışırken; değişmeyen, değişmediğini iddia eden tek kişi ise kusursuz hafızasıyla ve kadim kılıcı Terminus Est’le Severian olacaktır.

“Bir başyapıtın ilk cildi. Uzun zamandır okuduğum en iyi bilimkurgu. Gene Wolfe bir büyücü, bir işkenceci; korkutucu ve keyif dolu. Dikkat edin, bu kitap büyülü! Bütünüyle özgün, yepyeni ve benzersiz.” Ursula K. Le Guin

“Geçtiğimiz yüzyılın en iyi bilimkurgu romanı.” Neil Gaiman

“Wolfe'tan çok şey öğrendim. Muazzam bir yazar, yazdığımız türde eserler veren sanatçılar arasında en iyilerinden. Yeni Güneş Kitabı da tüm zamanların en önemli bilimsel fantazi epiklerinden.” George R. R. Martin

İşkencecinin Gölgesi / Gene Wolfe / Çeviren: Kerem Sanatel / İthaki Yayınları / 328 s.

