İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.
İsrail yerel basınında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına enjekte ettiği belirtildi.
Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.
Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.
Video Haberler
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
- Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
- Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
- 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
- Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek