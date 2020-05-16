İsrail’den tıbbi kenevir ihracatı hamlesi!

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:59

İsrail Ekonomi Bakanı Eli Cohen, tıbbi kenevirin başka ülkelere satışına onay veren kararı imzaladı. Tıbbi kenevir ihracatı yapmak isteyen firmaların Sağlık Bakanlığı’na başvurarak gerekli lisansı alması gerekiyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre kenevirden elde edilen ürünlerin tıbbi amaçla kullanılmasına izin verilen İsrail’de halihazırda 8 firma kenevir üretimi yapıyor.

30 MİLYAR DOLARLIK PAZAR



Uzmanlara göre, gelecek 5 yıl içinde 30 milyar dolara ( yaklaşık 210 milyar TL) ulaşması beklenen tıbbi kenevir pazarında İsrail, kısa sürede 1 milyar dolardan (yaklaşık 7 milyar TL) fazla ihracat geliri hedefliyor.

İsrail kabinesi, Ocak 2019’da tıbbi kenevir ihracatını onaylarken Maliye ve Sağlık Bakanlığınca kurulacak komisyondan gerekli prosedürün belirlenmesi istenmişti.