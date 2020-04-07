İstanbul Eczacı Odası: Eczacılara özür borcunuz var

07 Nisan 2020 Salı, 10:48

İstanbul Eczacı Odası tarafından Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda eczacıların, “fırsatçı”, “karaborsacı” olarak nitelendirildiği belirtilerek "Pandemi koşullarında, yoğun stres ve baskı altında halkımıza hizmet veren eczanelerimizin resmi kurumlar eliyle halka hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz.Eczacılara özür borcunuz var" dendi.

Bakanlığa gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

" Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında 1. Basamak Sağlık Hizmeti Sunucuları olan biz eczacılar büyük bir sorumlulukla görevimizi yapmaktayız. Halk sağlığını korumak üzere mesleğimizi icra ederken bulaş riskinin en yüksek olduğu sağlık gruplarından da birisiyiz. Her gün onlarca hastanın ilaç hizmeti aldığı eczaneler, salgının mahalle, cadde, sokak bazında en riskli alanları içerisinde yer almaktadırlar. Buna karşın biz eczacılar büyük bir özen ve özveri içerisinde hem kendimizin, hem ailelerimizin hem de çalışanlarımızın sağlıklarını korumaya çalışarak 7/24 ilaç hizmetini aksatmadan sürdürmeye devam etmekteyiz.

Ancak; bu olağanüstü süreçten geçerken Bakanlığınızca eczanelerimizde maske ve dezenfektan fiyat denetimleri yapıldığı ve bu denetlemeleri takiben bazı eczacılarımıza idari para ve durdurma cezaları uygulandığı ve bu eczanelerin isimlerinin Reklam Kurulunun ceza verdiği firmalar listesinde yayınlandığı da görülmüştür. Ceza kesilen eczanelerin bir kısmı, cezalar kendilerine tebliğ edilmeden medyada dolaşan bu liste üzerinden cezaya tabi tutulduklarını görmüşlerdir. Bu durum ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerini de ihlal etmektedir. Diğer taraftan hukuki süreçler tamamlanmadan hukuka aykırı bulunup iptal edilebilecek bu cezaların liste halinde paylaşılması son derece yanlıştır.

Ayrıca medyaya servis edilen bu liste üzerinden eczacılarımızın, alış fiyatlarının üzerine fahiş oranlar ilave ederek, söz konusu yasa hükümlerini ihlal ettikleri şeklinde bir algı yaratılmaktadır. Meslektaşlarımızın “fırsatçı”, “karaborsacı” diye yaftalayarak kamuoyuyla paylaşmanız son derece rencide edici ve yanlıştır. Marketlerde ya da internet sitelerinde, ne koşullarda üretildiği belli olmayan, hatta koruyuculuğu dahi şüpheli “maskeler” fahiş fiyatlarla halka arz edilirken eczacılarımıza yaptığınız bu uygulama maalesef kendini bilmez bazı kişiler tarafından meslektaşlarımıza saldırılara dönüşmektedir.

Eczacılar, her koşulda 7/24 halka ilaç ulaştırmaya devam edecek olan, sağlık hizmetinin vazgeçilemez bir halkasıdır. Pandemi koşullarında, yoğun stres ve baskı altında halkımıza hizmet veren eczanelerimizin resmi kurumlar eliyle halka hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, bu uygulamalardan derhal vazgeçmenizi talep ederken, meslektaşlarımıza bir özür borcunuz olduğunu sizlere hatırlatmak istiyoruz."