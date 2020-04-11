İstanbul Valiliği'nden yeni tedbir ve kararlar!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 18:45

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince; İstanbul dahilinde (Kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. dâhil) olmak üzere alınan kararlar:

Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur.

Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Toplu taşıma araçlarına “Yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar yolcu alınması halinde” sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle koltuk sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınacak.

Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacak.

Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacak.

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacak (e-tiket vb. işaretlemeler).

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarında idari para cezası uygulanmasınai ilgili idareler tarafından araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemele yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kararlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren uygulanacaktır.