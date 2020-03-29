İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat çağrısı

29 Mart 2020 Pazar, 13:05

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için ‘48 saat hiç çıkma‘, ‘ Evinde kal İstanbul.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam sayının 108’e ulaştığını ve vaka sayısının 7 bin 402’ye yükseldiğini açıklamıştı.