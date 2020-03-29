İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbullulara 48 saat boyunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için ‘48 saat hiç çıkma‘, ‘ Evinde kal İstanbul.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam sayının 108’e ulaştığını ve vaka sayısının 7 bin 402’ye yükseldiğini açıklamıştı.
Video Haberler
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi