İstanbul'da 33 yaşındaki genç kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

25 Mart 2020 Çarşamba, 15:45

İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde yakalandığı koronavirüs salgını hastalığına, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yenik düştü.

www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, hayatını kaybeden sağlık çalışanı Dilek Tahtalı'nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olduğu, 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS TANISI KONULMUŞTU

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda, 23 Mart 2020 tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı için koronavirüs (Covid-19) tanısı konulmuştu.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Ramis Topal yeğeninin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.Topal, yeğeninizin kronik bir rahatsızlığı var mıydı? sorumuz üzerine, "Sadece romatizmal bir rahatsızlığı vardı doğuştan olan. Devamlı tedavi görüyordu hastanede" dedi. Yeğeninin çalıştığı hastanede hastaları karşılama görevinde bulunduğunu belirterek, "Grip olduğunu düşünerek hastaneye gitmiş. Önce Cerrahpaşa'ya gitmiş. Biz rapor aldıktan sonra emin olduk koronavirüs olduğunu." dedi.