İstanbul’da koronavirüse karşı online nikah dönemi
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.
Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, nikaha internet ortamından yayımlanan görüntülerle ortak oluyor.
Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı’nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Dışarıda bekleyen aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesinin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi.
Nikahı dışarıdan izleyen anne ve babalar, “İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor” dedi.
Uygulamada sadece nikah şahitleri içeriye girebiliyor.
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