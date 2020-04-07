İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü

07 Nisan 2020 Salı, 17:45

İBB yetkilileri, 5 nisan pazar günü toplu ulaşım araçlarında 382 bin 492 geçiş hakkı kullanılırken, iş günü 6 nisan pazartesi günü 514 bin 482 artış ile 896 bin 974 geçiş hakkı kullanıldığını söylediler.







