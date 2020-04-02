İstanbul'dan Konya'ya otobüsle giden yolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı! 50 kişi aranıyor

02 Nisan 2020 Perşembe, 13:30

İçişleri Bakanlığı'nın otobüsle seyahatlerin sınırlandırılmasına karar verdiği genelge yayımlanmadan bir hafta önce otobüse binen yolculardan birinin testi pozitif çıktı. Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aynı otobüste bulunan diğer 50 yolcuya ulaşmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da oturan çift, 21 Mart Salı günü Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra kadında yüksek ateş şikayeti başladı.

Bunun üzerine çift, koronavirüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan 'Kovid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı. Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.



GEÇ KALAN YOLCULUK SINIRLANDIRMASI

İçişleri Bakanlığı 28 Mart'ta yayımladığı genelge ile şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılacağını duyurmuştu.

Yayımlanan genelgede yer alan maddelerden biri şöyleydi: "Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayabilecek"

Koronavirüs testi pozitif çıkan yolcunun, sağlık kontrellerinin yapılmaya başlanmadığı tarihlerde otobüs yolculuğuna çıktığı öğrenildi.