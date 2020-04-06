İstanbul’un virüs problemi

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dünya Sağlık Örgütü bir kişinin 2.6 kişiye korona bulaştırdığı”nı söylemişti. Bu açıklama, virüsün yayılma hızı dünya ülkelerinin çok üzerinde mi sorusunu da gündeme getirdi. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, “İstanbul’da problem olduğu açık” derken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Türkiye’de dünyadan farklı bir durum yok. Ama yüksek seyrettiği kesin” diye konuştu.

İSTANBUL'DA PROBLEM OLDUĞU AÇIK

-Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül:

Burada bir olaydan yola çıkarak bir genelleme bilimsel değil. Ama İstanbul’da problem olduğu açık. Bir durumu örnek veriyor muhtemelen. Buradan yola çıkarak “her 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor” diyemeyiz. Ortalaması 3’tür. Sanırım bakan bir örnek üzerinden anlatıyor. İstanbul’un nüfus yoğunluğunu çıkarmış mı, onu sormak gerek. Sıkışıklık haritası belli semtlerde daha yoğun, dağılımı bilmek bize fikirler verecektir. Türkiye birçok konuda, özellikle tanı testlerinde çok geç kaldı. 1-1.5 ay önce söylemiştik, tanı testleri çalışmıyor diye. Pandemiyle ilgili şaşırmaya da devam ediyoruz. Çünkü pandemi boyunca İtalya, İspanya, ABD’nin hiç böyle olacağını tahmin etmemiştik.

TÜRKİYE'DE BULAŞTIRICI KAT SAYISI 16 GİBİ GÖRÜNMÜYOR AMA YÜKSEK SEYREDİYOR

- Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

Türkiye’de farklı bir durum yok. Bulaştırma 2.6 gibi dünyada da. Bazen hiç bulaştırmayan hastalar olur. Bazen süper taşıyıcılar vardır, yüzlerce kişiye bulaştırdığı da olur. Türkiye’de 16 bulaştırma kat sayısı dersek o zaman bir haftada sıfırdan 4 bine çıkar. Böyle bir şey yok. Bakanın söylemek istediği halk tedbire uymadığı için bizde daha hızlı seyrediyor ve daha çok bulaşıyor. Bu doğrudur o rakam birçok faktörün birleşiminden etkilenir. Türkiye’de bulaştırıcı kat sayısı 16 gibi görünmüyor ama yüksek seyrettiği kesin. Bulaştırıcılık kat sayısı epidemiyolojide ayrı konudur. Taşıyıcıları erkenden bulup toplumdan ayırt ederseniz Güney Kore gibi bulaştırıcı kat sayısı düşer, kontrol altına alınır. Yok bulamazsanız kat sayısı yüksek olur. Tedbirleri almadan yalnızca havaların ısınmasıyla salgında değişiklik olmayacak.