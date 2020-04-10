İşte Formula dünyasının beklediği haber

10 Nisan 2020 Cuma, 11:21

Formula 1'de yarışlar peşpeşe iptal olurken, beklenen açıklama geldi.

Formula 1'in efsane isimlerinden Ross Brawn, koronavirüsün Formula 1 üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Brawn, sezonun açılış tarihi ve 9 yarışın birden ertelenmesinin ardından sezonu başlatmak için Formula 1 yönetimi olarak gerekeni yapacaklarını ifade etti.

SKY Sports'a konuşan ve Formula 1'in sezonu başlatmak için farklı senaryolar üzerinde durduğunu belirten Brawn: "Son bir tarih verecek olursam size Ekim ayı diyebilirim. En geç Ekim ayına kadar sezona başlayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak kesin konuşmak istemem. Çünkü yarışlara başlamak için 2021 yılını da beklemek zorunda kalabiliriz. Başladığımız takdirde bir plan içerisinde sürekliliğe ihtiyacımız olacak."





MİLYONLARCA İNSANI MUTLU EDEBİLİRİZ



Formula 1 ekiplerinin sağlık sorunlarını da düşünen ünlü yönetici: “Lojistik tarafı çok iyi planlamalıyız. Ekiplerin sağlık sorunu yaşamadan bu yarışlara ideal koşullarda getirilmesi şart. Şu da var ki, bir şekilde sezonu başlatırsak yarışları takip edecek evlerinde kalan milyonlarca insanı mutlu edebiliriz” ifadelerini kullandı.