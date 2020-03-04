İşte Özkoç'un Erdoğan'a ilişkin konuşması

04 Mart 2020 Çarşamba, 18:10

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptığı konuşma ile yanıt vernişti. Özkoç'un bu konuşmanın benzerini Meclis kürsüsünde yapması sonrası ise AKP'li ve CHP'li Miletvekilleri arasında arbede yaşandı. Arbede sonucu Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TBMM'deki oturum öncesi bir konuşma yapan Özkoç, “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi savunduğu zaman İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içinde" demişti.