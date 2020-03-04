İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye ulaştı!

04 Mart 2020 Çarşamba, 22:26

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye çıktığını bildirdi.

EĞİTİME 15 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Başbakan Conte başkanlığında gün boyu ülkede hızla yayılan Kovid-19'a yönelik tedbirleri görüşen hükümetin, ilerleyen saatlerde yeni önlemleri içeren kararname açıklaması bekleniyor.

Hükümetin öngördüğü önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor. Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de kararnamede yer alacak.

POLONYA VE MACARİSTAN'DA İLK VAKALAR

Polonya ve Macaristan'da ilk Kovid-19 vakaları bugün tespit edildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede eğitim gören iki İran vatandaşında virüs tespit edildiğini kaydetti.