İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'dan açıklama
İtalya'da yaşayan ve koronavirüsü salgını sonrası sağlık durumu merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.
İtalya'da yaşayan ve koronavirüsü salgını sonrası sağlık durumu merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.
İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: “İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli.”
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