İYİ Parti lideri Meral Akşener'den liderler zirvesi önerisi

06 Mart 2020 Cuma, 09:11

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.



Akşener, görüşmeye ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partileri liderlerini anlaşmaya ilişkin bilgilendirmesi gerektiğini, bunun için de liderler zirvesi düzenlenebileceğini ifade etti.

Akşener‘in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bugünkü şartlarda Suriye’de ne işimiz var diyemeyiz ama 10 yıl önce neden Suriye’ye gittik bunu sormalıyız. 10 yılın sonunda biz ne kazandık? 4,5 milyon sığınmacı, 40-50 miyar dolar para harcanmış. Bugün sınırların açılmasıyla birlikte Yunanistan, ile olan problemler ve sırf sorun haline gelmiş bir dış politika.”

“TUZAKTIR”

“(Meclis’teki yumruklu kavga) Bu bir tuzaktır. Şehitlerimizle ilgili o sıradanlaştırılmaya bir katkıda bulunulmuş oldu. Bu tuzağı başından beri bu algoritmayı ifade ederek geldim ben. ”

ODATV TEPKİSİ

Akşener, hem Odatv’nin dün gece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılmasına hem de Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Akşener, “Haberi duyduğumda çok üzüldüm” dedi.

"BEN BU HABERİ DUYDUĞUMDA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Akşener, Odatv’ye erişim engellemesiyle ilgili olarak, “Ben bu haberi duyduğumda çok üzüldüm. Odatv’nin dün akşamdan itibaren erişimin engellenmesi de çok yanlış, ayıp, doğru bir şey değil. Zaten demokrasiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Onu iyice kuvvetlendiren bir tutum” dedi.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına da karşı çıkan Akşener, "Şimdi ben Barış Bey’in durumuna nasıl bakıyorum, onu söyleyeyim. Ben Sayın Erdoğan’ın yerinde olsam, MİT Müsteşarının yerinde olsam, Sayın Akar’ın yerinde olsam, bir sızıntı var demektir. Bu sızıntının nereden çıktığını, nasıl olduğunu araştırır, asıl soruşturmayı Barış Bey’e değil, o alana, varsa kişi ya da kişilere açardım. Yani burası sonuç” diye belirtti.

"FETÖ KUMPASLARI ZAMANINDA DA..."

Akşener, Terkoğlu'nun gece 4'te evini polislerin basması için ise, “Sabahın dördünde… Onlar olmaz. Korkutma amaçlı” dedi. Akşener, “FETÖ kumpasları zamanında da Barış Bey hapis yattı. O dönemde de kaçmadı, göçmedi, delil karartmaya uğraşmadı. Şimdi bunlar ayrı. Ben daha mühim bir konuya işaret etmek istiyorum. Barış Bey’in haberi bir sonuç. Asıl mesele; MİT’in içinden bir sızıntı var demektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLER CİDDİYETİNİ KAYBETTİ”

Öte yandan, Akşener, “Türkiye’yi yönetenler ciddiyetini kaybetti, aklını kaybetti” diye belirtti.