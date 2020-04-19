İYİ Parti'li Çıray'dan Altun'a: Hassas ise kaçak inşaat işine girmesin

19 Nisan 2020 Pazar, 12:04

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol ve kaçak yapılar yapmasını komuoyuna duyuran Cumhuriyet gazetesi hakkında önce ‘terör’ soruşturulması açılmasını eleştirdi. Tele1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Anında Manşet' programına konuk olan Çıray, soruşturmaya ilişkin, "Eğer bir kaçak bina yapımını yazdığı için bir gazete terörle suçlanacak hale gelmişse vah o iktidarın haline. Başarısızlık arttıkça çareyi medya üzerinde baskı yapmakta buluyorlar. Milletin haber alma hakkının, özgürlüğünün önünü kesiyorlar. Demokrasinin dördüncü gücü kabul edilen medyanın bu denli sesinin kesilmesi, milletin haber alma özgürlüğünün önüne geçmek demekttir. Bunun boyutları artacak gibi görünüyor." dedi.





'HASSAS İSE KAÇAK İNŞAAT İŞİNE GİRİŞMEZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘terör’ soruşturmasını “kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması” şeklindeki gerekçelendirmesine tepki gösteren Çıray, "Fahrettin Altun, devletin içerisinde görevleri açısından böyle bir güvenlik önlemiyle karşılaşılacak birisi değil. Bakan değil, devletin üst düzey bürokratı değil, cumhurbaşkanlığı danışmanı. Bu kadar hassas ise bu konularda, kaçak inşaat işlerine girişmez." ifadelerini kullandı.

Mollaveisoğlu'nun tutuklu gazetecilere ilişkin sorusuna Çıray, "Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel koronavirüs riskine karşı hâlâ tutuklu. Bunların hepsi vatansever gazeteciler. Bunlar tutuklamalar FETÖ kopyalamaları. Bu tutuklamaları yapanlara seslenmek istiyorum, devirler gelir geçer, iktidardakilerin bir çoğu paçasını kurtarır, hesap vermek size düşer. Kanun önünde hesap vermek iktidar maşası olanlara düşer." yanıtını verdi.

'ÜMİT ÖZDAĞ'A FEZLEKE HUKUKSUZ'

Çıray, şehit MİT mensubuna ilişkin TBMM'de açıklama yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında başlatılan soruşturma ve fezlekeye ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

Libya'da bir MİT görevlisi şehit olmuş, cenazesi yurda gelmiş, devlet töreniyle defnedilmiş. Siyasi partilerin temsilcilerine davet gönderilmiş, cenazeye çağırılmışlar. Sosyal medyada da bunlar yazıldı. Sayın Erdoğan 3 - 5 şehidimiz var lafını etti, çok tartışıldı.

Bunun üzerinde sayın Ümit Özdağ bir başsağlığı açıklaması yaptı. Bizler devlet terbiyesi almış kişileriz. MİT ve TSK gibi kurumlarımızın hassasiyetle korunması gerektiğini biliriz. Onların namusunu namusumuz kabul ederiz.

Sayın Özdağ açıklamasını milletvekili sıfatıyla Meclis'in içinde yapıyor. Buralara bulaşırsanız milletin egemenliğini temsil eden bir milletvekiline bulaşmış olursunuz. Bizim vekaletimiz milletin egemenliği üzerinedir. O halde eğer bu iş Meclis'in yasama dokunulmazlığına geldiyese buradan bü ülkenin hayrına bir şey çıkmaz.