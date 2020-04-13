İyileşenlere plazma bağışı çağrısı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Özden Şener, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve belli şartları taşıyan kişilerin, Kızılay’a plazma bağışçısı olarak başvurması çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Şener, “immün plazma” yöntemi için “İyileşmiş hastaların kanında koronavirüse karşı antikor vardır. Bu antikorlar da şu anda yatan ağır hastaların tedavisine yardım edebilir. SARS, MERS, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklarda uygulanmış bir tedavi yöntemi” dedi.

Bu yöntemin geliştirilebilmesi için koronavirüs geçirmiş ve iyileşmiş hastaların Kızılay’a kan bağışında bulunması gerektiğine dikkat çeken Şener “Sağlık Bakanı’nın basın açıklamalarında bu çağrı hiç duyulmadı. Bakanlıkta bu kişilerin her birinin irtibat telefonları, adresleri var. Bakanlığın iyileşenlere bağışçı olmaları için şahsen ulaşması ve davet etmesi gerekir. İyileşmiş hastalara izolasyon takibi için cep mesajı gönderiliyorsa, bağışçı adaylarına da mutlaka gönderilmesi gerekiyor” dedi.

Bu araştırma yöntemini yapmak isteyen ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan üniversitelere bakanlığın izin ve destek vermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şener, “İyileşenler de Kızılay’a ulaşıp, ‘ben uygun muyum’ diye sormalı. Tedavi olup iyileşen her insan, aynı sorumluluk içinde hareket ederek bağışçı olsun” çağrısında bulundu.

KİMLER BAĞIŞÇI OLABİLİR?

- Bağışçılar 18-60 yaş arasında olmalı.

- Tercihen erkeklerden, gebe kalmamış kadınlardan ve kan transfüzyon yapılmamışlardan seçilmelidir.

- Tüm bağışçı adaylarının mutlaka Kovid-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır.

- Bağışçı adayı, hastanede yatarak tedavi gören kişi ise taburculuk öncesi test sonuçları “negatif” bulunmalı ve klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalıdır.