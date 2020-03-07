İzmir'de 'Kadın Emeği Fuarı' açıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Fuar alanındaki 2 ve 3 No’lu hollerde Kadın Emeği Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. 7 Mart 2020 tarihinde açılan fuar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de açık kalacak.
Fuarda,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal odaklı hizmet üreten
birimlerinin yanı sıra ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil
toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal
kooperatifler, kadın yazarlar, mahallerinde el emeği üretimi yapan
kadınlar ve kadın muhtarlar ilgili stantlarda yer alıyor.
Büyükşehir
Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nden 2019 yılında
eğitim alan ve yarısı kadınlardan oluşan 11 bin kursiyerin
ürünleri de fuarda sergileniyor. Fuar’daki balık ağı, nazar
boncuğu ve “wayuu çanta üretimi” gibi atölyeler ilgi
görürken, Ege Halk Tiyatrosu, Toprak Sahne, Ulamış Köy Tiyatrosu
ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun gösterileri de katılımcıları
sanatla buluşturuyor.
Fuarı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, belediyenin kadın çalışmalarının sadece 8 Mart’ta değil yıl boyunca sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Kökkılınç yaptığı açıklamada, “Belediyemiz yıl boyunca yaşamın yükünü omuzlayan emekçi kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayarak üretici kadınları destekliyor. Kadın kooperatiflerine yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülüyor” şeklinde konuştu.
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