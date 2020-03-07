İzmir'de 'Kadın Emeği Fuarı' açıldı

07 Mart 2020 Cumartesi, 22:50

Fuarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal odaklı hizmet üreten birimlerinin yanı sıra ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, kadın yazarlar, mahallerinde el emeği üretimi yapan kadınlar ve kadın muhtarlar ilgili stantlarda yer alıyor.



Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nden 2019 yılında eğitim alan ve yarısı kadınlardan oluşan 11 bin kursiyerin ürünleri de fuarda sergileniyor. Fuar’daki balık ağı, nazar boncuğu ve “wayuu çanta üretimi” gibi atölyeler ilgi görürken, Ege Halk Tiyatrosu, Toprak Sahne, Ulamış Köy Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun gösterileri de katılımcıları sanatla buluşturuyor.



Fuarı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, belediyenin kadın çalışmalarının sadece 8 Mart’ta değil yıl boyunca sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Kökkılınç yaptığı açıklamada, “Belediyemiz yıl boyunca yaşamın yükünü omuzlayan emekçi kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayarak üretici kadınları destekliyor. Kadın kooperatiflerine yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülüyor” şeklinde konuştu.