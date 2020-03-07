İzmir'de koronavirüs önlemleri artırıldı
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı İzmir'de önlemler artırıldı. İzmir’de metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı.
ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde her gün toplu taşıma hizmeti veren yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
SAĞLIĞA ZARARI YOK
Virüs ve bakteri temizliğinde su bazlı kimyasallar kullanılıyor. İnsan ve çevre sağlığına zararlı olmayan kimyasallar leke de bırakmıyor. Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı olarak başlatılan çalışma, İzmir’deki tüm okullarda da sürdürülüyor.
İZDENİZ DE YAPACAK
Karadaki toplu taşıma araçlarında başlatılan özel temizlik çalışmasının bir benzeri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarında da yapılacak. Gelecek hafta tüm gemilerde virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak ve uygulama işletme dışı saatlerde düzenli yapılmaya devam edecek.
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA HER GECE TEMİZLİK
İZBAN, Metro, Tramvay, ESHOT ve İZDENİZ’e ait işletmelerde her gece sabaha kadar temizlik çalışmaları yapılıyor. Hijyen ve sanitasyon belgelerine sahip uzman ekipler, tüm toplu ulaşım araçlarında koltukları temizliyor, zeminleri paspaslıyor, camları ve yan yüzeyleri siliyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerde, insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor.
İZBAN trenleri her gün 01.30-05.30 saatleri arasında Çiğli'deki atölyede, Aliağa, Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy ve Selçuk istasyonlarında temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Klima filtreleri iki haftada bir temizleniyor, antibakteriyel klima kokuları ile destekleniyor.
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