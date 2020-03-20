İzmir'de müşahade altına alınan 3 sağlık çalışanından iyi haber
İzmir’de Eşrefpaşa Hastanesi’nde müşahade altına tutulan 2 doktor ve 1 hemşirenin koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. 3 sağlık çalışanında da koronavirüs tespit edilmedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de Eşrefpaşa Hastanesi’nde müşahade altına tutulan 2 doktor ve 1 hemşireye ilişkin son durumu açıkladı. Soyer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi haber! Eşrefpaşa Hastanesi'nde ateş nedeniyle koronavirüs testi yapılan 3 sağlık çalışanımızın sonuçları negatif çıktı. Kendilerine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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