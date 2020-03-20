İzmir'de müşahade altına alınan 3 sağlık çalışanından iyi haber

20 Mart 2020 Cuma, 15:46

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de Eşrefpaşa Hastanesi’nde müşahade altına tutulan 2 doktor ve 1 hemşireye ilişkin son durumu açıkladı. Soyer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İ yi haber! Eşrefpaşa Hastanesi'nde ateş nedeniyle koronavirüs testi yapılan 3 sağlık çalışanımızın sonuçları negatif çıktı. Kendilerine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

