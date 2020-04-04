İzmir'in 1 aylık su tüketimi 1 milyon metreküp arttı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de mart ayındaki su tüketiminin 19 milyon 300 bin metreküpe yaklaştığı belirtildi. İzmir'deki su tüketiminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon metreküp artış gözlendiği kaydedildi.

Açıklamada 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşanmasını önleyecek projelerin bulunduğu ancak bireysel önlemlerle tüketimi kontrol altına almak gerektiği vurgulandı.

Bireysel olarak alınacak tedbirlerle binlerce metreküp suyun tasarruf edilmesini sağlayacağı vurgulanan açıklamada şu önerilerde bulunuldu:

"El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken, bulaşık durularken suyu boşa akıtmamaya dikkat edilmeli. Damlatan bir tek musluktan günde 7 kova su kaybolduğundan musluk ve rezervuar arızaları ihmal edilmemeli. Çamaşır ve bulaşık makineleri bir defada ortalama 40 litre su tükettiğinden, makineler tam doldurulmadan çalıştırılmamalı ve kısa programlar tercih edilmeli. Bahçe sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da aksam üstü saatleri tercih edilmeli. Sebze ve meyve yıkanan suyla çiçek sulanabilir ve temizlik yapılabilir. Otomobiller silerek ya da kova ve sünger kullanarak temizlenebilir. Gizli su kaçağı olup olmadığını anlamak için su muslukları kapatılıp, su sayacındaki rakamı okunmalı. Su kullanmadan geçen iki saatin sonunda sayacı tekrar okunmalı ve iki rakam arasında fark varsa önlem alınmalı. Banyo ve tuvalette kullanılan su evin toplam su tüketiminin yüzde 70'ine eşit olduğundan 16 litrelik tuvalet rezervuarına su dolu 2 adet plastik şişe koyularak su tüketimi yüzde 20 oranında azaltılabilir. Rezervuarları yenilerken daha düşük kapasiteli olanlar tercih edilebilir."