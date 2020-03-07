İzmir’in kadın süpürgecileri şehre toz kondurmuyor

07 Mart 2020 Cumartesi, 20:23

Kadın süpürgeciler İzmir’e toz kondurmuyor Kadın süpürgeciler sabah 7’de işbaşı yapıyor ve Büyükşehir’in sorumluluk sahasındaki 11 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor.

“KADINLAR HER İŞİN ALTINDAN KALKAR”

İzmir’in daha temiz bir kent olması için çalışan kadın süpürgecilerden Birgülan Güler belediyede çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi. Güler, “Başkanımız Tunç Soyer’in yapmış olduğu bu yenilikle süpürgeci olarak işe başladım. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes takdir ediyor. Gayet mutluyum. İyi ki bu işe girmişim” diyor.

İşini severek yaptığını dile getiren Nuriye İnce ise “Çevreden, esnaftan takdir alıyorum ve bu beni motive ediyor. Kadınlar her işin altından kalkar” diyor.

Kadın süpürgeciler hakkında sokakta görüşlerini aldığımız İzmirlilerden Hülya Kahraman ise şöyle konuştu: “Kadınların otobüs şoförlüğü yapması çok hoşuma gitmişti. Kadın süpürgecileri görünce bir kadın olarak çok sevindim. Benim zamanımda olsaydı ben de çalışırdım.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ise yurttaşlardan kadın süpürgeciler ile ilgili çok sayıda teşekkür mektubu geldiğini belirtti.