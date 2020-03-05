Kabe’ye ziyaretler durduruldu!
Yeni tip koronavirüsünün (Covid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'da koronavirüsü vaka sayısı 5'e yükseldi. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, “Suudi Arabistan'daki hükümet Corona virüsünün yayılmasıyla misafirlerinin güvenliği ve emniyeti için bu yönde karar aldı” ifadesini kullandı.
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