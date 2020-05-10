Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye merdiveni kırıldı: 2 ölü
Kadıköy'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Kazada yaralanan 2 itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri hayatını kaybetti.
Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.
Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.
Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye erlerinden Emircan Çolak, hastanede hayatını kaybederken yaralı Mehmet Ali İnal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet Ali İnal da burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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