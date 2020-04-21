Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

21 Nisan 2020 Salı, 16:55

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.''







