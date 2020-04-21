Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.''
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