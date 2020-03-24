Kapalıçarşı’da koronavirüs önlemi: Ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibarıyla ziyaretçi girişine kapatıldı.
Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi dün saat 10.00-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı bugün ise ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.
‘BÖYLE BİR SIKINTIYI İLK DEFA GÖRÜYORUM'
Bir dükkan çalışanı, “Kimse yok içeride, bomboş” dedi. Esnaf Mehmet Ali Kuru, “İçeride kimse yok. Ben 79 yılından beri buradayım çok sıkıntılar yaşadı Türkiye ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum. Tamamen her şey bitmiş” diye konuştu.
Februniye Bektaş “İçeride esnafım, kapatılacağını duydum, biraz hazırlıksız yakalandım. Dükkanıma bakım geri gideceğim. İçerisi bomboş, herkes doğal olarak korkuyor zaten” şeklinde konuştu.
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