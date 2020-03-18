Kaptan Emre'den tanı: Tamamen psikolojik

18 Mart 2020 Çarşamba, 10:30

Fenerbahçe Kaptanı Emre, kötü gidiş için çare arıyor.

Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.



Tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.

