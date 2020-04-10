Karabağlar Belediyesi maske ve eldiven dağıttı

10 Nisan 2020 Cuma, 08:00

Pazaryerlerinin giriş ve çıkışları dışında diğertüm noktalar kapatılırken, girişlere ayrıca el dezenfektanları konuldu. Alışverişe gelen tüm vatandaşlara maske ve koruyucu eldiven dağıtan zabıta ekipleri, onlardan dezenfektan kullanmalarını, alışveriş sırasında da sosyal cmesafeye uymalarını istedi.

