Karabağlar Belediyesi maske ve eldiven dağıttı
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında pazar yerlerine alışverişe gelen vatandaşlara ve esnafa, maskeyle eldiven dağıttı.
Pazaryerlerinin giriş ve çıkışları dışında
diğertüm noktalar kapatılırken,
girişlere ayrıca el dezenfektanları
konuldu. Alışverişe gelen tüm
vatandaşlara maske ve koruyucu
eldiven dağıtan zabıta ekipleri,
onlardan dezenfektan kullanmalarını,
alışveriş sırasında da sosyal
cmesafeye uymalarını istedi.
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