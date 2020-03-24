Karantina kitap yazdırdı

24 Mart 2020 Salı, 17:39

Sıkıntıdan kendini mutfağa atan Yelda Kırçuval "Baktım pasta-börek yapmak bana çok iyi gelmeye başladı. Annemden annanemin ona bıraktığı ona özel yemek tarifleri defterini isteyip kek, börek yapmaya başladım. Yeni kitabımı da annanemin tarifleri diye çıkarabilirim" dedi.







Daha önce yazdığı 'Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler ve İnsan İnsanı Acıtır' kitapları uzun süre en çok satılan kitaplar arasında yer almıştı.