Karantina kitap yazdırdı
Yazar-sunucu Yelda Kırçuval, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 gündür Beykoz'daki evinden çıkmıyor.
Sıkıntıdan kendini
mutfağa atan Yelda Kırçuval "Baktım pasta-börek yapmak bana
çok iyi gelmeye başladı. Annemden annanemin ona bıraktığı ona
özel yemek tarifleri defterini isteyip kek, börek yapmaya başladım.
Yeni kitabımı da annanemin tarifleri diye çıkarabilirim"
dedi.
Daha önce yazdığı 'Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler ve İnsan İnsanı Acıtır' kitapları uzun süre en çok satılan kitaplar arasında yer almıştı.
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