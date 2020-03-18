Karantinadan kaçırılan Güzide Sofa'nin babasından açıklama

18 Mart 2020 Çarşamba, 09:57

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, "Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. KKTC'ye gelirken sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Mağdur olan biziz. Türkiye bizim anavatanımızdır. Çocuklarım için bir ayrıcalık istemedim" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti. Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre soruşturma, TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu kapsamında yürütülüyor. TCK Madde 195'nci madde de “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesi yer alıyor. Soruşturmada yakınlarını alan kişiler ve sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.







