Karşıyaka için 50 yeni proje

10 Nisan 2020 Cuma, 07:22

Başkan Tugay, “Bir yıllık süreç çok çabuk geçti. Son haftalarda yaşadığımız salgın durumu hariç çok güzel bir çalışma dönemi oldu. Mali ve idari konularda önemli işler gerçekleştirdik. Kültürden sosyal hizmetlere,spordan çevreye kadar her alanda nitelikli projelere imza attık. Yaptığımız en iyi ve en doğru işise Mavişehir’deki TOKİ arazisini almak oldu. Karşıyaka için yapılmış en güzel işlerden biri budur. Orayla ilgili çok güzel bir proje yapacağız. Muhteşem olacak” dedi.

Önümüzdeki süreç için de değerlendirmelerde bulunan Başkan Cemil Tugay, “Salgın nedeniyle bu günler oldukça sıkıntılı olsa da geleceğe dair umutluyum. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Karşıyaka adına da bu böyle olacak. Halihazırda 50 civarında yeni proje üzerinde çalışıyoruz. Hepsi birbirinden güzel, özenli, nitelikli işler ve bunları tek tek yaşama geçireceğiz. Gelecek yıllar için çok ümitliyim” diye konuştu. Karşıyaka halkının onayı,sevgisi ve desteğinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Tugay,şöyle devam etti: “Bugüne kadar yaptığımız işlere emek veren, katkısağlayan herkese, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başarıyı değerlendirirken dışarıdan bakmakla, içinde olmak arasında fark var. Dışarıdan bakan birisi için farklı görülebilir ama oldukça iyi bir yıl geçirdiğimizi ve kendi adıma umduğum, beklediğim performansın da üzerine çıktığımı söyleyebilirim. Bu süreçte beni en çok motive eden şey Karşıyakalıların güveni,sevgisi ve desteği oldu. Tüm Karşıyakalı yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor,sevgi ve güvenlerine layık olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğime bir kez daha söz veriyorum.”