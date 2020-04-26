‘Kasvet her zaman kasvet’

26 Nisan 2020 Pazar, 15:56

Mert Gider bundan birkaç ay önce çıkardığı “Akın Hali” adlı EP2sinde yer alan “Kasvet” adlı parça için karantina şartlarında çektiği klibi YouTube üzerinden dinlecileriyle paylaştı. Ankara’daki bombalı katliam başta olmak üzere birçok iç acıtıcı görüntünün yer aldığı klibin öyküsünü Mert Gider’e sorduk.

“Kasvet” için yaptığınız klip karantina sırasında kotarılmış ilk kliplerden biri oldu. Karantina’da bir klip çekmek nereden aklınıza geldi?

Günümüzde her şarkının bir klibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde şarkıların dinleyiciye daha güzel geçtiğini ve daha hızlı ulaştığını gözlemliyorum. Bu yüzden acele etmeden tüm şarkılarıma birer klip çekmek istiyordum. Karantinaya denk gelince evdeki imkanlarla ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Yönetmenliği paylaştığım Gizem Ertürk’ün ve görüntü yönetmeni, kurgucu arkadaşım Oğuz Kuşçu’nun destekleriyle bu fikri hayata geçirdik.



Şarkının klibi için seçtiğiniz görüntüler bir hayli ilginç. Ankara’daki bombalı katliam bunlardan biri örneğin. Görüntüleri seçerken nasıl bir kurgu vardı aklınızda, şarkınız bu görüntülerle mi alakalı aslında?



Aslında karantina olmasa da bu şarkı için benzer bir fikir vardı kafamda. Bu şarkıyı Mart 2016’da, Ankara Kızılay’da bir otobüs durağında patlayan bomba haberini izledikten hemen sonra yazmıştım.Dolayısıyla görüntüleri seçerken yolumuz aşağı yukarı belliydi. Dramatik ve ajitasyon olmaması için biraz fazlaca emek verdiğimiz söylenebilir. Sonuçta evet şarkı Ankara’da o gün masum insanların ölmesi üzerine yazıldı fakat bu tüm dünyanın konusu. Nükleer bomba patlaması da gösteriyoruz klipte..

Biraz bugünlerin kasvetli havasını da taşıyor şarkı ve klip, değil mi?



Sevgili Akın Eldes’le bu şarkıyı kaydederken, bir konuşma sırasında ‘şarkının aslında her dönemi anlattığı’ gibi bir cümle geçmişti. Ben de ‘umarım bir daha böyle şarkılar yazılmaz’ demiştim. Konserlerde de bu şarkıyı söylemeden önce bu cümleyle intro yapıyordum. Bu sefer kasvetin konusu başka ama evet ‘kasvet’ her zaman ‘kasvet’..



Sizin karantinanız nasıl geçiyor, yeni üretimler için motivasyon bulabiliyor musunuz?



İlk günler şaşkınlıkla, internet ve tv haberlerini karşılaştırmakla geçti. Sonra bunun beni iyi bir yere götürmediğini farkettim. Şimdi şimdi gün içinde telefonu kısıp uzak bir yere koyup çalışmaya motive olduğum söylenebilir.



Bir müzisyen olarak bu karantina süreci sizi nasıl etkiledi, ekonomik anlamda en başta? İptal olan konserler, yaptığınız diğer işler? Önünüzü görebiliyor musunuz?



Kötü etkilendik. Eskiden saklardı insanlar böyle şeyleri :)) Bu artık çoğu sektör için bilinen, en azından tahmin edilmesi basit bir şey. Müzikten ziyade hayatını yönetmenlikten (özellikle de klip yönetmenliğinden) kazanan biri olarak hiç iyiye gittiğini söyleyemem. İnsanlar evlerinde de olsa kayıt yapmaya devam ediyor ya da daha önce çıkardıkları şarkılara klip isteyebiliyorlar. Fakat zaten pandemi öncesinde de düşmüş olan bütçeleri ödemek artık müzisyenler için neredeyse imkansız. Her zaman birbirimize destek oluyoruz ve olacağız bu anlamda tabii ki.Son 2 gün içinde ‘kasvet benzeri’ (ev yapımı, düşük bütçeli) klip isteyen oldukça fazla isim oldu diyebilirim.

