Kavala’nın avukatı: Bu Açık bir komplo

11 Mart 2020 Çarşamba, 03:56

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararını gazetemize değerlendiren Kavala’nın avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 10 Aralık 2019’daki ‘ihlal’ kararına karşı hükümetin itiraz hakkının dün saat17.00’de bittiğini hatırlatarak “Türkiye, ya itiraz etmeyerek kararı kesinleştirecekti. Ve Kavala’yı serbest bırakması gerekiyordu. Ya da itiraz edip, yüksek ön kurul denilen bölüme gönderecekti. AİHM’nin ‘ihlal’ kararlarına istatistiklere göre yüzde 95 itiraz edilmiyor” dedi. AİHM’nin ‘ihlal’ kararını hem 312 hem 309’uncu maddeye ilişkin verdiğini hatırlatan Bayraktar, “Böylece ikinci tutuklama da zaten yok hükmüne geliyordu. Kavala hakkında önce akşam TCK’nin 328’inci maddesinden yani, ‘Devlettin gizli belgelerini elde etmekten’ yeni bir soruşturma açıldı. Ve ‘casusluktan’ tutuklanması, Türkiye’nin, AİHM’nin ‘ihlal’ kararından kaçmak için ortaya koyduğu yeni bir sebep. Karar 25 Şubat’taki itirazımızı da etkisiz hale getirdi. Bu açık bir komplo” dedi. Kavala ise avukatları aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, AİHM’nin kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açık. Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun sürdürme niyetinin, yargı üyelerini yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek üzücü ve endişe verici. Bu davranış tehlikeli bir örnek oluşturacaktır.”