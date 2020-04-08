Kaybedenler Kulübü ile yıllar sonra yeniden

08 Nisan 2020 Çarşamba, 11:02

Farklı evlerde birlikte eğlenebilmek adına düzenlenen ve Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan #EvdeKalFest, başladığı günden beri birçok canlı konser, özel kayıt ve içeriği takipçileriyle paylaşıyor. Festivalin sürprizlerinden biri de, uzun yıllar sonra bir araya gelecek, 90’ların kült radyo programı “Kaybedenler Kulübü” olacak.

KONUK TUNA KİREMİTÇİ

“Kaybedenler Kulübü” isimli radyo programlarıyla fenomen olan ikili Mete Avunduk ve Kaan Çaydamlı, 11 Nisan Cumartesi günü saat 23.59’da @KendineHasOnline hesabı üzerinden canlı yayın yapacaklar. Alaycı tavırları, edebi yorumları, farklı cümleleri ya da klasik sessizlikleriyle 1990’ların sonuna damga vuran Kaybedenler Kulübü ikilisine, sevilen şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi de konuk olarak eşlik edecek.