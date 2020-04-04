Kendileri gitmişti mahkeme ‘Kaçma şüphesi var’ dedi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 16:01

MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Ağırel Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi için verdikleri dilekçelere henüz yanıt alamadı. Tutuk incelemeleri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan gazeteciler, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayarak tahliyelerini talep etti. Tutukluluğa devam kararı veren hakim şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu, delillerin tam olarak toplanmadığını ve şüphelilerin kaçma ihtimallerinin bulunduğunu öne sürdü.

‘NEYİN DELİLİNİ TOPLUYORLAR?’

Müvekkilinin tahliye edilmemesine tepki gösteren Murat Ağırel’in avukatlarından Gizay Dulkadir, “Dosya hiç incelenmemiş. Kaçma şüpheleri zaten yok. Müvekkilim ve diğer gazeteciler kendi ayaklarıyla adliyeye gittiler. Kararda bir de, ‘daha delil topluyoruz’ diyorlar. Bu insanlar zaten bir haber bir tweet için tutuklandı. Neyin delilini topluyorlar?” dedi.

‘BİR ŞEYİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Keser ve Çelik’in avukatlarından Özcan Kılıç’ta ise tutuk incelemesinin formaliteden yapıldığını öne sürerek şunları söyledi: “Başından beri 3 gazeteci savcılığa kendileri gitti. Kaçma gibi bir şey yok. Gerekçeyi kopyala yapıştır yaptıkları için ortada ciddi bir inceleme yok. Ciddiyetten yoksun, formalite bir şey yapılmış. Son yıllarda özellikle gazeteciler için formaliteden böyle kararlar alınıyor. Neden kimsenin haberi olmadı? Bir şeyi kaçırmaya çalışıyorlar sanki.”







