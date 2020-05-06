Kılıçdaroğlu, üç fidanı mezarları başında andı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı’na gitti.

Deniz Gezmiş’in mezarı başında dua eden ve karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu notu paylaştı: “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş’i, Yusuf Aslan’ı ve Hüseyin İnan’ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!”