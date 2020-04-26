Kilit isim ‘evden’ de çıktı

26 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Bozkır’ın Kiev’i terk etmemesine hükmedilirken, siyasi sığınma talebiyle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi.

Sığınma talebi konusunda karar verilmediği için Türkiye’nin Bozkır’ın iade edilmesi talebi de askıda kaldı.

FETÖ hakkında ilk kitabı yazan ve 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.

Bu karar daha sonra, gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında evde olmak şeklinde hafifletilmişti. Bu süreçte Ukranya’ya ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkır’ın iadesini bizzat talep etmişti.

Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.

Buna göre Bozkır hakkındaki tedbir geçen 18 Nisan Cumartesi günü tamamen sona ererken, mahkeme, Bozkır’ın Kiev sınırlarından dışarı çıkmamasına karar verdi. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı öğrenildi.