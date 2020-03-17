Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarına korona düzenlemesi

Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2020 Salı, 17:38

Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.


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