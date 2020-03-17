Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarına korona düzenlemesi
Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.
Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.
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