Kırmızı tesadüf
Konyaspor kalecisi Serkan ligin ilk yarısında olduğu gibi yine kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe karşısında oynama şansını kaybetti.
Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı bugün oynanan Malatyaspor maçının 88. dakikasında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyme şansını kaybetti.
Serkan Kırıntılı, ligin ilk yarısında oynanan ve Malatyaspor'un 2-0 lık galibiyeti ile sonuçlanan maçta da kırmızı kart görümüş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyememişti.
Serkan Kırıntılı bir dönem Fenerbahçede de oynamıştı.
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