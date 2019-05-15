TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Tema “Edebiyatımızda 50 Kuşağı”

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla yazar Adnan Özyalçıner 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı “Onur Yazarı” olarak belirlendi. Fuar süresince Özyalçıner’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. Fuarın teması ise “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” olacak.

İstanbul Kitap Fuarı boyunca “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması çerçevesinde özel etkinlikler düzenlenecek. “Sinemamızda 50 Kuşağı” Arif Keskiner’in yönetiminde, “Tiyatromuzda 50 Kuşağı” Zeynep Oral yönetiminde, “50 Kuşağı Dergileri” Metin Celal yönetiminde, “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” Fahri Aral yönetiminde, “Şiirimizde 50 Kuşağı” Cevat Çapan yönetiminde, “Öykücülükte 50 Kuşağı” Doğan Hızlan yönetiminde, “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ise Selim İleri yönetiminde düzenlenecek söyleşi ve panellerle ele alınacak.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

ADNAN ÖZYALÇINER

1934 yılında İstanbul’da doğan Adnan Özyalçıner, Kağıthane 3. Pansiyonlu İlkokulu, Eyüp Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümündeki öğrenciliğini yarıda bıraktı. Bir süre dergi ve kitap dağıtıcılığı, katiplik gibi işlerde çalışan Özyalçıner, Varlık Yayınları ve Kim Dergisi’nde düzeltmenlik yaptı. Yirmi yılı aşkın bir süre Cumhuriyet Gazetesi’nde düzeltmen olarak çalıştı (1959- 1981). Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi’nin (YAZKO) yöneticiliğini ve ikinci başkanlık görevlerini yürüttü. Yazko, Yazko Edebiyat, Yazko Çeviri, Hürriyet Gösteri dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluş çalışmalarına katılan Adnan Özyalçıner, 1974-1989 yılları arasında kurumun genel sekreterliğini üstlendi. 1984 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nin kültür-sanat servisini yönetti. Hürriyet Vakfı Yayınları basım sorumluluğunu yürüten Özyalçıner, Simavi Yayınları’nda da görev aldı. Radyo Umut’ta Öykü Defteri adlı programı hazırlayıp sundu. Ateşi Çalmak programının Emeğin Haritası bölümünü hazırladı. Eşi Sennur Sezer’le birlikte Kızlar Sınıfı ve Seyyar Kâmil adlı televizyon yapımlarının senaryo yazımında yer aldı. Özyalçıner’in ilk öyküsü Bir Yılbaşı Gecesi, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Demet dergisinde yayımlandı. Özellikle Onüç, Mavi, Varlık, Papirüs, Yazko Edebiyat, Halkın Dostları, Yeditepe, Hürriyet Gösteri, Yeni Düşün, Evrensel Kültür, Seçilmiş Hikâyeler ve 1954- 1960 tarihleri arasında yayımlanan “a” dergisinde yazdığı yazıları ve öyküleriyle tanındı. 1972-1974 yılları arasında yayımlanan Yeni a dergisinin yönetimine katıldı. İkinci Yeni’nin şiirdeki tutumunu öyküye uygulayarak eserlerini betimleyici bir üslupla, uzun cümlelere ve ayrıntılara yer vererek kaleme aldı. Öykülerinin yanı sıra çocuklar için de kitaplar yazdı. 1950 kuşağı öykücülerinden olan ve günümüz Türk hikayeciliğinin de özgün isimleri arasında yer alan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Adnan Özyalçıner, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı’dır.

Öykü

 Panayır (1960)

 Sur (1963)

 Yağma (1971)

 Yıkım Günleri (1972)

 Gözleri Bağlı Adam (1977)

 Panayır / Sur (1983)

 Cambazlar Savaşı Yitirdi (1991)

 Alaycı Öyküler (1991)

 Taş (seçmeler, 1992)

 Sağanak (1993)

 Yazdan Kalma Bir Gün: İstanbul Öyküleri (1999)

 Ayak İzleri (röportaj-öykü, 2000)

 Toplu Öyküler 1 (Panayır-Sur, 2001)

 Toplu Öyküler 2 (Gözleri Bağlı Adam-Yağma, 2001)

 Toplu Öyküler 3 (Cambazlar Savaşı Yitirdi-Sağanak, 2001)

 Toplu Öyküler 4 (Alaycı Öyküler-Aradakiler, 2001)

 Gökyüzünde Ayaklanma (Seçme Öyküler, 2003)

 İç (Aslı Solakoğlu ile, 2008)

 Alandaki Park (2014)

 Yok Olan İstanbul (2016)

 Torik Akını (2017)

 Kalabalıktan Birileri (2017) Deneme-İnceleme

 İstanbul’un Taşı Toprağı Altın (Sennur Sezer ile, 1995)

 Tarihin Işıldağı (1998)

 Üç Dinin Başkenti İstanbul (Sennur Sezer ile, 2003)

 Bir Zamanların İstanbul’u (Sennur Sezer ile, 2005)

 Karagümrüklü Yıllar (2009)

 Benim İstanbul’um: 15 Yazar 1 Çizer (derleyen, 2010)

 Gidelim Kağıthane’ye (Sennur Sezer ile, 2010)

 Öyküleriyle İstanbul Anıtları 1 (Sennur Sezer ile, 2010)

 Öyküleriyle İstanbul Anıtları 2 (Sennur Sezer ile, 2010) Roman

 IV. Murat ve Mirgün Bahçeleri (1997)

 Güç ve Güzellik: IV. Murat’ın Olağandışı Yaşamı (2005)

 Hep Seninle: Sennur’la Konuşmalar (2019) Çocuk Kitabı

 Kırmızı Çini Kâse (1976)

 Garip Nasıl Okuyacak (1977)

 Ölümsüzleşen Bahçe (1980)

 Sabırtaşı Çatladı (1980)

 Anıtların Öyküleri (1981)

 Devlet Kuşu (1988)

 Keloğlan ile Köse (Sennur Sezer ile, 1989)

 Anadolu’dan Öyküler (Sennur Sezer ile, 1989)

 Keloğlan Devler Ağasına Karşı (1994)

 Tarihten Öyküler (1995)

 Gökkuşağı Masalları (10 kitap, 1999)

 Masal Evi: 7 Masalcı 365 Masal (Sennur Sezer ile, 2004)

 Topal Karıncayla Çürük Ceviz (2007)

 Aşık Garip ile Şah Senem (2007)

 Seçme Türk Masalları (2008)

 Keloğlan Bir Gün (2008)

 Toparlak (2012)

 Masal Okuyorum (Sennur Sezer ile, 2012)

 Annemle Masal Okuyorum (Sennur Sezer ile, 2012)

 Dedemle Masal Okuyorum (Sennur Sezer ile, 2012)

 Ninemle Masal Okuyorum (Sennur Sezer ile, 2012)

 Uzayda Yaz Tatili (2014)

 Hükümdarların Kılıcı: Seyfilmülük (2015)

 Çürük Ceviz ve Küçük Karınca (2015)

 Büyük Önder Atatürk’ten Çocuklara Öyküler (2018) Antoloji-Derleme

 Ekmek Kavgası: Emek Öyküleri 1 (Sennur Sezer ile, 1998)

 Grev Bildirisi: Emek Öyküleri 2 (Sennur Sezer ile, 1998)

 Motorize Köleler: Emek Öyküleri 3 (Sennur Sezer ile, 2001)

 Dokumacının Ölümü: Emek Öyküleri 4 (Sennur Sezer ile, 2001) Anı-Biyografi

 Kapital’in Aydınlığında: Alaattin Bilgi (2001)

 Edebiyatın Ağır İşçisi: Cevdet Kudret (derleyen, 2007)

 Edebiyatın Kırk Ayaklı Karıncası: Asım Bezirci (2009)

 Sabahattin Ali Nasıl Yazar Oldu? (2019) Çeviri

 Irgat Siman (İvo Andriç’ten, İlhami Emin ile, 1976) Ödüller  1964 Sait Faik Hikâye Armağanı (Sur ile)

 1972 Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü (Yağma ile)

 1978 Sait Faik Hikâye Armağanı (Gözleri Bağlı Adam ile)

 1980 Çağdaş Gazeteciler Derneği İnceleme-Araştırma Dalı Yılın En Başarılı Gazetecisi Ödülü (Çamlıca adlı röportaj ile)

 1990 Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (Keloğlan ile Köse ile)

 1991 Haldun Taner Öykü Ödülü (Cambazlar Savaşı Yitirdi ile)

 1993 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü (Babıâli Ölüyor mu? adlı yazısı ile)