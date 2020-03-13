Koca açıkladı: 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

13 Mart 2020 Cuma, 17:17

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde bu sabah düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altına alınan 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 5'e yükseldi. Koca, tespit edilen 3 kişinin de ilk hastanın yakın çevresinden takise alınan kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Koca, ''Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde müsaade edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 saat izin verilecek. Raporları dolan hastamız hastaneye başvurmadan doğrudan ilacını alabilecek. Aile Bakanlığımızla ilgili konu görüşüldü. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bu anlamda bir genelge de yayınlanmış oldu. Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası, bilimsel açık ya da kapalı toplantıları geçici bir süreyle ertelemiş bulunuyoruz'' şeklinde konuştu.

ALO 184 DANIŞMA HATTI

Hastamızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattını Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladıklarını belirten Koca, ''Hocalarımız algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte özellikle arandığında hasta için ateşi varlığında, ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında 'acaba koronavirüs enfeksiyonu taşıyor muyum' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı, bu dönemde başvurunun enfeksiyonu yayılma olasılığını bilelim, bu dönemde bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu o an için evde kalarak, kendini izole etmesini, maske takıp takmaması gerektiğini bu danışma hattından özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan danışma hattı önümüzdeki bir iki gün, muhtemelen en geç Pazar günü devreye girmiş olur'' dedi.

14 GÜN KURALI

Koca, ''lk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 haftalık tatil. Başta futbol olmak üzere futbol müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurtdışı ziyaretlerinin olmaması gereken genelge yayınlanmış oldu. Yaklaşık yarım saat önce yurt dışından dönen 14 kuralımız olduğunu biliyorsunuz. Bu çerçevede hızla çözüm geliştirmek anlamında sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alacaklarını ifade etmiştik. Bugün artık yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izin sayılması gerektiği hakkında Cumhurbaşkanlığından karar çıktı. Vatandaşımızın vaka sayılarının dünyada tırmanışa geçtiği, yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istiyoruz. Bu dönemde vatandaşımızın herhangi bir ülke demiyoruz, artık dünyanın bütün ülkelerinde görüldüğünü biliyoruz, yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması hassasiyetle gerektiğini ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde korunma altına almalarını öneriyoruz'' dedi.