Korona dolandırıcılığı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüsten korunmak için evde bulunan çok sayıda yurttaş alışveriş sitelerine akın etti. Dolandırıcılar ise yurttaşların uzaktan alışveriş yapmasını fırsata çevirdi.

Bazı dolandırıcılar sahte internet sitelerinden ürün satarken, bazıları ise internetten alışveriş yapan yurttaşların kredi kartı ve hesap kartı bilgilerine ulaşarak çok sayıda kişinin hesabını boşalttı. Dolandırıcılar sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarda ve internet sitelerinde giyim, temizlik, hijyen, spor aleti, teknolojik ürünleri fiyatının çok altında satıyormuş gibi gösteriyor.

Kâr edeceğim diye buralardan alışveriş yapan yurttaşlar ise heyecan içinde kargolarını bekliyor. Ancak bazen günler geçmesine karşın kargo gelmezken, bazen ise kargo paketinden bir oyuncak ya da meyve çıkıyor. Dolandırıldığını anlayan yurttaş, ne alışveriş yaptığı siteye ne de iletişime geçtikleri kişiye bir daha ulaşabiliyor.

EKONOMİK NEDENLER

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku kurucularından avukat Gökhan Ahi, ekonominin genel durumunun, insanları indirimli veya hediyeli ürün tekliflerinin kucağına ittiğini söyledi.

Ahi, “Az kaldı, bitmek üzere, tükendi, son fırsat, gibi yurttaşları tetikleyen tanıtım unsurlarıyla, 3 bin TL’lik telefonu bin TL’ye almak isteyenler çok olunca internet dolandırıcılarına gün doğuyor. Özellikle sosyal medya üzerinden satılan, kapıda ödeme ve banka havalesi ile internetten alınan ürünler riskli. Paranın iadesi çok mümkün değil. Bilinen web sitelerinden ya da e-ticaret platformlarından alışveriş yapılmalı” dedi. Dolandırılanların savcılığa başvurması gerektiğini aktaran Ahi, nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasının 3 yıldan başladığını aktardı.

E-DEVLET LOGOSUNA DİKKAT!

Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşlarla iletişime geçen dolandırıcılar faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle yurttaşların banka ve kredi kartı bilgilerine ulaşıyor. Şifre ve kişisel bilgileri talep eden dolandırıcılar, iletişime geçtiği kişinin tüm hesaplarını boşaltabiliyor. Özellikle son günlerde sosyal medyaya da E-Devlet logosunu kullanan dolandırıcılar, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde paylaşımlar yaparak linki tıklayan yurttaşların bilgilerini ele geçirip hesaplarını boşaltıyor.