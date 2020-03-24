Koronatonik
Koronavirüse iyi geldiği söylentisi üzerine kininli tonik içecekler piyasada tükendi.
Sıtmanın ilacı olan kininin, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentisinin yayılması üzerine yurttaşlar, içerisinde az miktarda kinin olan tonik almak için marketlere akın etti. Bir içecek firması tarafından üretilen tonikler marketlerden koli koli alındı. Marketlerde tonik kalmadı. Market yetkilileri, “Her zaman öyle çok satılan bir içecek değildi. Ancak iki gün içerisinde gelenler koli koli alıp gittiler. Kalmadı. Biz de bir anlam veremedik” dedi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, eczacı kökenli CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medyada dolaşan, doğruluğu teyide muhtaç bilgilerle, koruyucu etkisi bilimsel otoritelerce doğrulanmamış ilaçlar ve ürünlerin bilinçsiz ve gereksiz bir şekilde kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bulut, içerisinde etkin madde olarak kinin bulunan ilaçların, eczanelerden toplatıldığını, şu anda sadece ilacın normal endikasyonunda raporlu olanlara kırmızı reçete ile verildiğini kaydetti.
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