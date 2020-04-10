Koronavirüs Bilim Kurulu 16:00'da toplanıyor: Bakan açıklama yapacak

10 Nisan 2020 Cuma, 09:08

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Dün 96 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 908’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 276 bin 338, toplam vaka sayısını 42 bin 282 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1552, entübe hasta sayısı 1017, iyileşen vaka sayısı ise 2142 oldu.