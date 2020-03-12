Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan etti - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?

12 Mart 2020 Perşembe, 08:42

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Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle pandemi ilan edildi.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğünü ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ghebreyesus, "Binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi.

"Bu nedenle Covid-19'u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz.

"Pandemi basit bir kavram değildir. Yanlış kullanılması yersiz korkuya veya hastalığa karşı mücadelenin bir faydasının kalmadığı düşüncesi vesilesiyle daha fazla ölüme yol açabilir.

"Daha önce bir koronavirüsten kaynaklanan bir pandemiyle karşı karşıya kalmamıştık. Ama öte yandan kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmemiştik.

"Bu pandeminin seyrini değiştirmek ülkelerin elinde.

"Her ülke kamu sağlığını korumak ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az seviyede tutmak arasında hassas bir denge bulmalı, bunları yaparken insan haklarına da saygılı olmalı."

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

yeni bir virüs olması

insanlara kolayca geçebilmesi

insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

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Pandemi nasıl ilan edilir?

Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor.

Bir hastalığın pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.