Koronavirüs denetimi: Şüpheli otomobilin bagajında yakalandı
İstanbul'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, otomobil bagajında yakalandı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde koronavirüs nedeniyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetleme noktası oluşturdu.
Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre, otomobili durdurulan kadın bozuk Türkçesi ile sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek, birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi.
Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, geçen 3 Nisan'da Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Faisal Basmaje adıyla tanınan şüpheli olduğu belirlendi. Bagajdan çıkartılırken Faisal Basmaje gazaltına alındı.
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