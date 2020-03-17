Koronavirüs için bağışıklık sistemi neden önemli? Uzman doktordan 5 hayati uyarı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü için bağışıklık sisteminin güçlü olması şart. Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, “Bu dönemde bağışıklık sistemimizi çökertecek olan stres ve panikten uzak kalmamız gerekiyor” diyerek diyafram egzersizi gibi ayrıntılı önerilerde bulundu.
Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye’ye kadar ulaşan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsten dolayı herkes panik yapmış durumda. Korku, panik ve stres dolayısıyla günlük hayatlarına devam edemeyen insanlar korunmak için birçok yola başvuruyor. Bu süre zarfında özellikle bağışıklık sisteminin önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesinden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı konu ile alakalı olarak önerilerde bulundu ve özel tarifler paylaştı.
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