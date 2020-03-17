Koronavirüs için bağışıklık sistemi neden önemli? Uzman doktordan 5 hayati uyarı.

17 Mart 2020 Salı, 12:50

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye’ye kadar ulaşan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsten dolayı herkes panik yapmış durumda. Korku, panik ve stres dolayısıyla günlük hayatlarına devam edemeyen insanlar korunmak için birçok yola başvuruyor. Bu süre zarfında özellikle bağışıklık sisteminin önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesinden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı konu ile alakalı olarak önerilerde bulundu ve özel tarifler paylaştı.